Arouca e Setúbal para fechar as contas

Mário Aleixo - RTP 23 Dez, 2016, 09:07 | 1.ª Liga

O V. Guimarães tenta voltar a igualar o Sporting no quarto lugar da I Liga de futebol, precisando para isso de vencer em casa do Arouca, no jogo que vai encerrar a 15ª jornada da prova.



Os vimaranenses apresentam-se a 100 por cento para o desafio desta sexta feira à noite em Arouca.



Quanto aos beirões têm uma baixa certa de Walter Gonzalez que cumpre castigo.



O Arouca ocupa o 10º lugar da tabela classificativa com 17 pontos e pode igular o Marítimo que está no 8º lugar.



O encontro tem o início marcado para ss 21h00, no estádio municipal de Arouca, com arbitragem de Carlos Xistra.



Numa ronda em que os quatro primeiros já venceram os seus jogos, os vitorianos vão tentar manter-se no rumo das vitórias e na perseguição aos primeiros lugares, mas terão de se acautelar, já que o Arouca dá sinais de recuperação e vem de uma moralizadora vitória por 4-1 em casa do Moreirense.



Tondela procura fugir ao último lugar



Pouco antes, no outro encontro desta sexta feira, o V. Setúbal recebe o Tondela, num jogo crucial para os visitantes na luta pela fuga aos lugares de despromoção.



A equipa sadina avança para o desafio com a ausência de dois lesionados: Gorupec e Fábio Pacheco.



Quanto aos tondelenses têm Claude lesionado.



O V. Setúbal é 12º com 16 pontos enquanto o Tondela ocupa o último lugar com 10 pontos.



O encontro tem o início marcado para ss 19h00, no estádio do Bonfim, com arbitragem de Luís Godinho.



Os dois jogos serão acompanhados com informações regulares na Antena 1 pelos jornalistas João Gomes Dias (em Setúbal) e Pedro Ribeiro (em Arouca).