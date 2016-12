Benfica, FC Porto e Sp. Braga no trono da Liga

Mário Aleixo - RTP 23 Dez, 2016, 08:14 | 1.ª Liga

O Sporting venceu na quinta-feira o Belenenses, com golo de Bas Dost nos descontos, e regressou às vitórias na I Liga de futebol, mantendo a pressão sobre Benfica, FC Porto e Sp. Braga, vencedores nesta 15ª jornada.



Com este resultado, o Sporting acaba 2016 no quarto lugar com 30 pontos, estando a dois do terceiro classificado, o Sp. Braga, que venceu o Moreirense por 2-1.



A vitória permite à equipa de Jorge Jesus não descolar, quer do FC Porto, que segue em segundo com 34 pontos, quer do líder, o tricampeão nacional Benfica, no topo da tabela com 38.



Um golo solitário de Bas Dost, aos 90+3 minutos, permitiu aos lisboetas vencer no Restelo, num jogo com oportunidades de parte a parte, mas que, nos minutos finais, parecia encaminhar-se para o empate.



Depois das vitórias do FC Porto sobre o Marítimo (2-1), a 15 de dezembro, do Benfica sobre o Rio Ave (2-0), na quarta-feira, e do Sp. Braga sobre o Moreirense (2-1), na quinta-feira, os "leões" entravam pressionados para regressar às vitórias na I Liga e não deixar fugir os adversários na luta pelo título.



O treinador do Sporting, Jorge Jesus, reconhece que a luta pelo título não está fácil e o caminho de recuperação da equipa e do clube é longo e difícil.





Uma pausa no campeonato a competição regressa no fim de semana de 7 e 8 de janeiro.Os jogos da 16ª jornada são os seguints:V. Guimarães-BenficaP. Ferreira-FC PortoNacional-Sp. BragaSporting-FeirenseBoavista-V. SetúbalEstoril-MarítimoTondela-AroucaMoreirense-BelenensesRio Ave-Chaves