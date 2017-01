Empresário de Marcelo Hermes confirma acordo com o Benfica

Inês Geraldo - RTP 02 Jan, 2017, 20:05 / atualizado em 02 Jan, 2017, 20:05 | 1.ª Liga

O empresário do jogador revela que Hermes ainda não se encontra em Lisboa devido a exames complementares a serem realizados no Brasil. Em entrevista à Renascença é confirmada a chegada de Marcelo Hermes ao Benfica, a custo zero.



"Está tudo acertado. Só tivemos de fazer um exame adicional numa clínica particular, que nos informou que o médico hoje não vem e só amanhã [terça-feira] é possível realizá-lo e depois é só assinar a papelada aqui no Grémio. O Hermes está entusiasmado e muito feliz por ir vestir a camisola das águias", palavras do representante do jogador brasileiro.



Marcelo Hermes é lateral esquerdo e está há meio ano sem jogar futebol no Grémio. No entanto, o empresário do jogador garante que está a ser seguido por um preparador físico para se apresentar em boa forma na equipa de Rui Vitória.



O representante de Hermes avisou que o jogador vai demorar algum tempo a ganhar ritmo competitivo mas garante que o brasileiro será concorrência dura para Grimaldo e Eliseu no lado esquerdo da defesa encarnada. Marcelo Hermes vai assinar contrato com as Águias até 2022.