Marcelo Hermes assina pelo Benfica

Tal como já havia sido avançado, o brasileiro Marcelo Hermes assinou contrato com o Benfica até 2021. O jogador chega a custo zero, depois de terminar contrato com o Grémio de Porto Alegre.



Na chegada, Hermes prometeu lutar por títulos, tendo visto a partida entre os Encarnados e o Vizela, que terminou com a vitória do Benfica por 4-0.







“Estou muito feliz por estar neste grande Clube e sou mais um para acrescentar de forma a ajudar o Benfica a conquistar muitos títulos”, declarou à Benfica TV.



Marcelo Hermes diz que a adaptação ao futebol europeu vai acontecer com naturalidade, apesar de não jogar há seis meses, tendo sido acompanhado por um preparador físico durante esse período. O contrato é de quatro épocas e meia.