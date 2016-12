Jéssica Augusto e Hermano Ferreira vencem São Silvestre de Lisboa

Marcos Celso - RTP 31 Dez, 2016, 12:12 | Atletismo

A atleta do Sporting Jéssica Augusto foi a mais rápida entre mulheres e homens naquela que é a grande corrida de final de ano na capital portuguesa, a São Silveste de Lisboa. Jéssica referiu, no final, que pretendia obter " o melhor resultado possível", mas que a vitória a surpreendeu por ter a sua "preparação bastante atrasada".



A atleta confessou que teve dificuldades na prova mas quando contornou a rotunda do Marquês ganhou forças para o último quilómetro. As mulheres têm assim cinco triunfos e os homens apenas três.



Também Hermando Ferreira impôs o seu potencial na prova, foi o primeiro do setor masculino e conquistou o 2.º lugar da geral.



No entanto, o atleta do Benfica confessou igualmente que a subida da Avenida da Liberdade merece respeito: " A Avenida é muito bonita para vir às compras, para passear, mas para correr, ainda por cima a subir, é difícil".