Tomás Barroso: Fazer o nosso jogo e tentar ganhar

O jogador do Benfica analisou a formação russa, referindo que os encarnados tudo vão fazer para ganhar:“A equipa russa parece ser a mais forte do grupo. Queremos chegar o mais longe nas competições europeias e vamos lutar neste jogo como fizemos nos outros. Vamos entrar para ganhar, mas às vezes não é possível”.



A viagem para a Sibéria será de muitas horas, com escalas pelo meio: “Esta viagem vai influenciar no jogo. São muitas horas, com escalas pelo meio. Vamos fazer o nosso jogo e tentar ganhar”.



As provas europeias, diz Tomás Barrroso, são importantes pelos frutos que podem dar no futuro: “As competições europeias são uma experiência que serve de bagagem para o futuro. Tem sido assim nas últimas épocas e isso viu-se ao passarmos a primeira fase de grupos da FIBA Europe Cup”.