Novo ano de 2017 só entra um segundo depois da meia-noite

Nuno Patrício - RTP 31 Dez, 2016, 15:49 / atualizado em 31 Dez, 2016, 15:54 | Ciências

Está cientificamente comprovado que a Terra demora cerca de 365,25 dias a efetuar uma orbita em redor do sol, razão pela qual se acrescenta mais um dia, de quatro em quatro anos, a fevereiro, mas isto só por sí não chega.Dia solar - período entre duas passagens sucessivas do Sol sobre o meridiano local - varia ao longo do ano, sendo contudo sempre superior ao dia sideral.



Por isso este “um segundo a mais” serve para acertar o tempo astronómico face ao tempo legal, definido pelos relógios atómicos.



Assim 2017 começa um segundo depois da meia-noite, para quem está no fuso horário do tempo universal coordenado, como é o caso da Madeira e de Portugal Continental.





Créditos: SolarScope/DR

Quanto demora exatamente a Terra a dar a volta ao Sol?

A velocidade com que a Terra percorre tal órbita é variável ao longo do ano (segunda lei de Kepler).



Isto porque, se for contabilizado o ano tropical, que é de equinócio a equinócio, ou seja a partir do momento em que o Sol cruza o Equador Celeste de sul para norte, a rotação demora 365,24219 dias (365d 5h 48m 46s).A cada segundo, a Terra desloca-se 30 quilómetros no espaço na sua trajetória em torno do Sol. Uma trajetória que demora no total, em média, 365,25636 dias solares (365d 6h 9m 10s), que representa um ano solar para a humanidade.



Já se for o ano sideral, uma vez que o sol é uma estrela particular numa determinada posição demora 365,25636 dias solares (365d 6h 9m 10s). É neste conceito que se encaixa a retificação temporal feita em fevereiro.



Por fim se for um ano anomalístico, ou seja, desde o momento em que a Terra está no seu perigeu máximo face ao sol a duração da rotação é de 365,25964 dias.