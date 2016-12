De 26 a 30 de dezembro, a tela da sala 2 dos cinemas UCI Dolce Vita Tejo irá transformar-se no "Mundo Ideal" onde Olívia Ortiz, Diogo Garcia, Jorge Kapinha, Quimbé, David Fernandes, Sérgio Ferreira, Luísa Abreu, Helena Caldeira, Débora Monteiro, David Pereira, Anilson Eugénio, João Simões e João Vilas dão voz e corpo a Yasmin, Aladino, Sultão, Génio, Mago Aziz, Abu, Kalila, Bassam, entre outras personagens. Coreografia de Pessoa Júnior.



Depois de estrear em junho e de ter sido visto por mais de 15.000 espectadores a Yellow Star Company e a UCI Cinemas decidiram abrir a época natalícia com a reposição do musical "Aladino e a Lâmpada Mágica", desta vez com uma nova Yasmin interpretada pela Olívia Ortiz.



Teatro no Cinema, um cruzamento de duas artes que resultam num projeto inovador, onde a tela de cinema ganha uma dimensão ainda maior fruto da interação dos atores que estão em "palco".