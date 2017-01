Cesariny e Cruzeiro Seixas de novo lado a lado nas telas de cinema

Mais do que uma biografia, "As Cartas do Rei Artur" é um documentário sobre uma história de amor. Uma relação escondida que durante anos uniu Mário Cesarinny a Cruzeiro Seixas.



Cláudia Rita Oliveira aborda a relação de um dos últimos sobreviventes do surrealismo português com o poeta Mário Cesariny, que morreu em 2006.



Depois da estreia no Doclisboa, em outubro do ano passado, o filme sobre Cruzeiro Seixas chega agora às salas de todo o país.



O documentário de Miguel Gonçalves Mendes sobre Mário Cesarinny, lançado em 2004, regressa com uma versão restaurada.



Para os realizadores estes são dois filmes que se complementam e que por isso tinham que ser exibidos em conjunto