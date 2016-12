Partilhar o artigo Portugal com 13 projetos nomeados para Prémio Europeu Mies van der Rohe 2017 Imprimir o artigo Portugal com 13 projetos nomeados para Prémio Europeu Mies van der Rohe 2017 Enviar por email o artigo Portugal com 13 projetos nomeados para Prémio Europeu Mies van der Rohe 2017 Aumentar a fonte do artigo Portugal com 13 projetos nomeados para Prémio Europeu Mies van der Rohe 2017 Diminuir a fonte do artigo Portugal com 13 projetos nomeados para Prémio Europeu Mies van der Rohe 2017 Ouvir o artigo Portugal com 13 projetos nomeados para Prémio Europeu Mies van der Rohe 2017

Tópicos:

Angra Heroísmo Inês, Berlim Chipperfield Architects, Contemporânea Nadir Afonso Chaves Álvaro Siza, Figos, Freitas, Gafanha Encarnação ARX, Harpa Reykjavik Islândia Peer Henning Larsen Architects Teglgaard Jeppesen Osbjørn Jacobsen Studio Olafur Eliasson Olafur Eliasson Batteríid, Oeiras Célia, Rohe, Tirso Álvaro Siza + So, Trebilhadouro Vale Cambra Andre Tavares Arquiteto,