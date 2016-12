O Sporting suou para poder vencer esta quinta-feira o Belenenses no Estádio do Restelo. Numa partida em que os Leões tentaram o golo várias vezes, também o Belenenses mostrou-se muito perigoso no contra-ataque. Foi já nos descontos que Bas Dost correspondeu da melhor maneira a um cruzamento de um colega de equipa. Assim, o Sporting regressa aos triunfos e mantém-se a quatro pontos do FC Porto e a oito do Benfica.