O Vitória de Setúbal qualificou-se esta quarta-feira para a Final Four da Taça da Liga. Uma grande penalidade assinalada a favor dos Sadinos nos descontos deu o triunfo ao Vitória que acabou qualificado para as meias-finais. Uma decisão polémica que os Leões protestaram de forma veemente. Antes, Frederico Venâncio havia marcado para a equipa da casa, enquanto Elias empatou a contenda, colocando os Leões na Final Four. No entanto, um penálti deu a possibilidade de Edinho fazer o 2-1 e apurar o Vitória. Assim, o Sporting fica afastado da competição não chegando à fase final da prova no Algarve. O Vitória de Setúbal festeja a passagem às meias-finais, depois de ter vencido a primeira edição da Taça da Liga.