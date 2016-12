Acionistas da Navigator aprovam alteração do período anual de prestação de contas

Lusa 30 Dez, 2016, 21:21 | Economia

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a empresa adianta que foi também aprovado por unanimidade "o primeiro exercício económico da Navigator posterior a esta alteração ter a duração de seis meses, com início no dia 1 de janeiro de 2017 e termo no dia 30 de junho de 2017", e "alterar, em conformidade, os estatutos da sociedade".

A Navigator (ex-Portucel) refere que, "caso venha a obter das autoridades competentes e antes do encerramento do período de prestação de contas, que decorrerá até ao dia 30 de junho de 2017, os esclarecimentos e garantias conforme referido na proposta", diligenciará no sentido de revogar a decisão hoje comunicada e manter o período de prestação de contas coincidente com o ano civil.

O Orçamento do Estado para 2017 alterou o regime atual, impondo que sejam coincidentes os períodos de tributação e social de prestação de contas das empresas.

Atualmente, na Navigator o período anual de prestação de contas é coincidente com o ano civil, decorrendo no entanto o período anual de tributação entre 01 de julho de um ano e 30 de junho do ano seguinte.