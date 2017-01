Banco de Portugal convida Lone Star para falar sobre Novo Banco

Paulo Alexandre Amaral, RTP 05 Jan, 2017, 00:18 / atualizado em 05 Jan, 2017, 01:53 | Economia

De acordo com as últimas indicações do regulador, sem que coloque de parte os outros interessados, o Banco de Portugal aponta neste momento os americanos da Lone Star como o concorrente mais bem colocado para o negócio do Novo Banco.

"A estabilidade do sistema financeiro e o reforço da confiança no futuro do Novo Banco são objetivos do processo de venda que o Banco de Portugal está a conduzir"



Banco de Portugal



Um processo que se arrasta

c/ Lusa

“O Banco de Portugal, no cumprimento do seu mandato relativamente ao processo de venda do Novo Banco, concluiu com base nos elementos disponíveis nesta data que o potencial investidor Lone Star é a entidade mais bem colocada para finalizar com sucesso o processo negocial tendente à aquisição das ações do Novo Banco e decidiu convidá-lo para um aprofundamento das negociações”, pode ler-se no comunicado.O regulador não exclui no entanto, de forma definitiva os restantes interessados no Novo Banco, explicando que “esta nova fase de negociações com o potencial investidor Lone Star não exclui a melhoria das propostas dos restantes potenciais investidores que entregaram propostas... e que já mostraram disponibilidade para o fazer”.Outras propostas que vêm sendo faladas são as de outros dois fundos, o chinês China Minsheng e o Apollo Centerbridge, americano, e que pode contar com o grupo português Violas Ferreira.Mas, para já, acrescenta o comunicado, “a proposta do potencial investidor Lone Star é a que mais assegura estes objetivos [estabilidade do sistema financeiro e reforço da confiança no futuro do Novo Banco], mas apresenta condicionantes, nomeadamente um potencial impacto nas contas públicas”.O Novo Banco foi criado em agosto de 2014, na sequência da resolução do Banco Espírito Santo (BES).A 3 de agosto de 2014, o Banco de Portugal tomou o controlo do Banco Espírito Santo (BES) - depois de a instituição ter apresentado prejuízos semestrais de 3,6 mil milhões de euros - e anunciou a separação da instituição em duas entidades distintas.No chamado 'banco mau' ('bad bank'), um veículo que mantém o nome BES, ficaram concentrados os ativos e passivos tóxicos do BES, assim como os acionistas.No 'banco bom', o banco de transição designado de Novo Banco, ficaram os ativos e passivos considerados não problemáticos.Em dezembro de 2015 foram prolongadas as garantias estatais ao Novo Banco e a data limite para a sua venda foi estendida, por acordo com a Comissão Europeia, até agosto de 2017.A instituição financeira está em processo de venda. Entre os concorrentes estão os fundos chinês China Minsheng e norte-americanos Lone Star e Apollo.