Concessão dos transportes de Aveiro será reavaliada em março

Lusa 31 Dez, 2016, 14:39 | Economia

"Faremos com a Aveirobus uma ação de primeira avaliação do funcionamento deste novo modelo na primeira quinzena de fevereiro 2017, avaliaremos a operação e os contributos recebidos na segunda quinzena de fevereiro 2017, e implementaremos as medidas de ajustamento e melhoria que entendermos por bem, no início de março 2017", anuncia Ribau Esteves, numa nota pública sobre a entrada em funcionamento da concessão.

O autarca diz que se procurou encontrar a melhor solução entre a oferta e a procura para as linhas e carreiras, cuidando da necessária sustentabilidade técnica e financeira da operação, mas sublinha que "nunca é possível satisfazer todas as necessidades individuais e não é possível manter oferta para utilizações muito reduzidas".

Em todo o caso, afirma a disponibilidade para ponderar "todos os contributos, chamadas de atenção e propostas de ajustamento ou melhoria, ao nível das Linhas/carreiras, horários, paragens, tarifário e funcionamento", a tomar em conta na avaliação que será feita.

Desde já responde às críticas quanto ao aumento do tarifário na linha 2, que serve Cacia, esclarecendo que o custo de 38 euros "é idêntico ao praticado pela MoveAveiro até setembro de 2012" e que "a média de passes mensais emitidos para esta Linha nos últimos meses é de 43, o que sendo importante para as pessoas envolvidas, indicia uma oferta de transporte pouco atrativa para a comunidade".

Na maior parte dos circuitos rodoviários, garante, "os preços têm redução ou valores idênticos aos anteriormente praticados" e também nas ligações marítimas entre o Forte da Barra e São Jacinto, "existem expressivas reduções, algumas significativas, nos valores do tarifário", mantendo-se as carreiras existentes, com a frota de barcos qualificada e aumentada com um terceiro.

"Com a operação da ETAC / Aveirobus, vamos ter uma poupança de 1,2 milhões de euros por ano, vamos elevar a qualidade da operação, com autocarros novos, modernos e com condições adequadas às pessoas com mobilidade condicionada e quanto aos transportes escolares teremos um serviço com qualidade e bem articulado ao nível dos horários com o funcionamento das escolas", salienta.

A entrada em funcionamento do Centro Coordenador de Transportes junto à Estação da CP é também destacada por Ribau Esteves, garantindo que será "um verdadeiro centro intermodal de mobilidade com impacto regional e nacional, em interface com a Gare Ferroviária de Aveiro, e com outros modos de transporte, como a bicicleta".