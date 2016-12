Défice orçamental atinge os 2,5% até setembro

RTP 23 Dez, 2016, 11:15 / atualizado em 23 Dez, 2016, 11:50 | Economia

De acordo com a Agência Lusa, o défice orçamental das administrações públicas fixou-se em 3.405,6 milhões de euros, ou seja, 2,5 por cento do Produto Interno Bruto.



A edição online do Jornal de Negócios destaca que o défice referente aos primeiros nove meses do ano não conta ainda com a receita do perdão fiscal, cujo prazo para entrega termina hoje, e que já rendeu ao Estado cerca de 400 milhões de euros (ou seja, 0,26 do valor do PIB).



O valor divulgado pelo INE contraria as estimativas da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), que apontavam para os 2,8 por cento, acima do objetivo do Governo e da meta definida por Bruxelas. Este valor avançado pelos técnicos constituia o ponto médio no intervalo de valores apresentado pelos técnicos, entre 2,5 e 3,1 por cento do PIB.



No início do mês, os especialistas sublinhavam que os resultados trimestrais previstos se afiguravam exigentes “num contexto em que a reposição gradual dos salários da Função Pública e a redução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) da restauração no segundo semestre”, o que colocaria “pressões acrescidas sobre o défice orçamental face aos trimestres anteriores".



Estas previsões não abalaram a confiança de António Costa. Na quarta-feira, o primeiro-ministro voltou a mostrar-se confiante de que cumpriria as metas europeias.



“Pela primeira vez teremos o nosso défice orçamental a cumprir as regras da União Europeia. Agora, que já faltam poucos dias para o final do ano, já podemos dizer com tranquilidade e segurança que o défice ficará mesmo abaixo dos 2,5 por cento, o limite que tinha sido fixado pela Comissão Europeia” sublinhava o chefe de Governo.



De recordar que a meta do Governo para o ano de 2016 era de 2,4 por cento do PIB. Também a Comissão Europeia tinha imposto um limite de 2,5 por cento, quando deu por encerrado o processo de sanções a Portugal.



(com Lusa)