`e-fatura` é medida "mais simbólica do que prática" considera sindicato dos impostos

Lusa 31 Dez, 2016, 09:08 | Economia

O sistema `e-fatura`, que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2013, e foi uma medida criada pelo anterior governo PSD/CDS com o objetivo de controlar a emissão de faturas e outros documentos com relevância fiscal, tendo também sido criadas deduções para incentivar os contribuintes singulares a pedir faturas pelas suas despesas.

Em entrevista à Lusa a propósito dos três anos do lançamento do `e-fatura`, o presidente do STI, Paulo Ralha, reconhece que a medida "consciencializou as pessoas para pedirem fatura para depois terem um benefício", mas diz que não houve uma mudança estrutural de consciência.

"Se os portugueses estão mais conscientes para combater a fraude e a evasão fiscal [por causa do `e-fatura`]? É um pouco forçado fazer" uma afirmação "desse género", defendeu.

Segundo Paulo Ralha, "a maior parte das pessoas pede fatura quando vai ao hipermercado ou quando faz uma compra de valor elevado", sendo que "essas empresas comerciais já passam fatura" e, portanto, "normalmente não são nessas empresas onde existe fuga".

Para o sindicalista, em setores como os cabeleireiros ou a advocacia o `e-fatura` não tem sido um bom instrumento para combater a fraude fiscal: "Quando a pessoa vai ao cabeleireiro raramente pede fatura. Quantas pessoas vão ao advogado e pedem fatura? Esses são os casos mais graves", concluiu.

Paulo Ralha cita ainda o caso da `Fatura da Sorte`, um sorteio criado em 2014 que começou por atribuir automóveis de elevado valor e que atualmente atribui semanalmente Certificados do Tesouro Poupança Mais, o que considera ser "um sinal claro de que a nível de mentalidade pouco mudou".

"As pessoas têm de ter um prémio para cumprirem o seu dever, não é um bom princípio", defende o presidente do STI, considerando, no entanto, que, "entre dar um carro e dar Obrigações do Tesouro, a segunda alternativa é melhor".