Gasóleo ao preço de Espanha para os TIR em todo o país

Os transportes internacionais de mercadorias, com capacidade superior a 35 toneladas, passam a pagar uma carga fiscal nos combustíveis igual à praticada em Espanha.



No Jornal 2 Gustavo Paulo Duarte recorda que nas zonas de fronteira, onde esta medida já era aplicada há três meses, "os postos de abastecimento nacionais quase que quintuplicaram as vendas".



O presidente da Associação Nacional de Transportadores de Mercadorias lembra que com esta medida o Estado passa a coletar 33 cêntimos por cada litro de gasóleo vendido aos operadores nacionais em todo o território.



As empresas deixam cair a recomendação para que os seus funcionários só abastecessem em Espanha.