Governo italiano dá luz verde a 20 mil milhões para salvar banca

Paulo Alexandre Amaral, RTP 23 Dez, 2016, 10:49 / atualizado em 23 Dez, 2016, 11:36 | Economia

O anúncio foi feito ao final da noite desta quinta-feira pelo primeiro-ministro Paolo Gentiloni. A reunião do Governo foi marcada face à incapacidade do Banca Monte dei Paschi di Siena de conseguir cinco mil milhões de euros necessários para uma recapitalização.



Seria a terceira. Forçado a dois aumentos de capital, num total de oito mil milhões de euros, o Monte dei Paschi rapidamente viu desaparecer grande parte desse montante. A última tentativa de recapitalização já não conseguiu atrair os investidores.O Banca Monte dei Paschi di Siena é o terceiro estabelecimento financeiro italiano e o mais antigo do planeta.



O terceiro estabelecimento financeiro italiano está há meses no centro das inquietações italianas. A principal preocupação é a sua carteira de crédito malparado, um total de 360 mil milhões que provavelmente nunca serão reembolsados.



O actual diagnóstico do banco é ainda fruto de uma operação desastrosa aquando da aquisição do banco Antonveneta e de um escândalo de corrupção, que levaram a perdas de 14 mil milhões de euros entre 2011 e 2015. A situação do Monte dei Paschi é tão desesperada que apenas minutos depois de noticiada a aprovação do decreto estava a assinar o pedido de ajuda ao Governo.



Os analistas da Reuters vêem o desenrolar do processo como um caminho que se abre para a maior nacionalização da história da banca italiana.