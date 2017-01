Missão estratégica da agência Lusa será cumprida no próximo triénio

Lusa 04 Jan, 2017, 23:23 | Economia

"Relativamente a 2017, e ao próximo triénio, e respondendo à questão proposta pelo grupo parlamentar do BE sobre as condições para cumprir a missão estratégica que está confiada à Lusa, diríamos que estão reunidas as condições", afirmou Teresa Marques, no parlamento.

A presidente do Conselho de Administração da agência de notícias foi ouvida hoje à tarde na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, por proposta do grupo parlamentar do BE, sobre as condições para cumprir a missão estratégica que lhe está confiada.

Teresa Marques evidenciou que "a estratégia para este triénio é a que se encontra consagrada no contrato de prestação de serviço noticioso e informativo de interesse público, apresentada pelo Conselho de Administração para o triénio 2016-2018 e que agora ficará consignado no triénio 2017-2019 e que tem como palavras-chave independência editorial, rigor, autonomia, credibilidade e serviço noticioso e informativo de interesse público".

A presidente do Conselho de Administração apontou três pilares de abordagem, nomeadamente, "geografias e mercados", devendo a Lusa estar presente dentro e fora do território nacional nos "mercados que tenham interesse estratégico nacional", a diversificação de "produtos e clientes" e um terceiro pilar que assente na "organização e estrutura", criando plataformas de influência de cobertura noticiosa, que poderão passar "por parcerias e sinergias".

Segundo referiu, nos próximos três anos "a Lusa tem de recuperar o seu atraso relativo em termos de desenvolvimento digital" e destacou o projeto da Google, que terá início em outubro.

"A Lusa tem de se tornar num comboio de alta velocidade, sob pena de poder perder a sua relevância", sublinhou.

O plano estratégico da Lusa deverá ser aprovado na assembleia-geral durante o primeiro trimestre deste ano, disse ainda a presidente da agência noticiosa.

A audição da presidente da Lusa, dedicada ao plano estratégico da agência, ficou marcada pela contratação de Mafalda Avelar para o cargo de subdiretora de informação, que mereceu o parecer negativo do Conselho de Redação e que motivou a demissão do jornalista Nuno Simas do cargo de diretor adjunto.

A este propósito, Teresa Marques afirmou que "as funções de Mafalda Avelar foram definidas pelo Diretor de Informação, Pedro Camacho", pelo que não toma "decisões pelas mesmas".

Antes da presidente do Conselho d e Administração, foi ouvida pela mesma Comissão parlamentar a Comissão de Trabalhadores da Lusa, cuja visão diverge da defendida por Teresa Marques.

"O grande problema da agência é o da indefinição da estratégia (...). A estratégia é acompanhar, expor, noticiar o essencial, o importante, o relevante, com recurso a tecnologias modernas, considerando Portugal e os portugueses, com a preocupação de aumentar, criar, divulgar conhecimento sobre acontecimentos, temas, locais, personalidades", afirmou Rui Nunes, da Comissão de Trabalhadores.

No entender do representante deste órgão, a questão fundamental e que deve ser respondida passa por saber: "a Lusa serve para quê?".

"Da resposta decorre tudo o resto. Para nós é a questão essencial", evidenciou.