Montepio arrisca multa pesada por falhas no controlo interno

RTP 28 Dez, 2016, 09:53 / atualizado em 28 Dez, 2016, 11:55 | Economia

A instituição liderada por Carlos Costa acusa o Montepio e dois ex-gestores de terem descurado a introdução das medidas necessárias ao controlo de movimentos financeiros ilegais.



Em causa estão deficiências no sistema de controlo interno do banco na prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo, falhas que foram detetadas numa auditoria forense, realizada em 2015 pela Deloitte, e que estiveram na base da acusação pelo departamento de Ação Sancionatória (DAS) do Banco de Portugal. Tomás Correia, antigo presidente da Caixa Económica Montepio Geral, deixou o comando do banco em 2015. Chefia atualmente a Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG).



Nessa altura, Tomás Correia ocupava o cargo de presidente da instituição bancária, enquanto Almeida Serra era administrador, e por isso estas acusações também visam os dois ex-gestores.



Segundo avança a edição desta quarta-feira do Público, estes processos encontram-se na fase de condenação do banco e dos gestores.



Mas a confirmar-se a condenação – que só pode ser concretizada após a apresentação de uma defesa por parte dos acusados – as penas poderão ascender até aos 1,250 milhões de euros para os gestores e até 2,5 milhões de euros para o banco.

MP investiga operações entre Portugal e Angola

Desde que foi deduzida a acusação, o departamento de investigação do Banco de Portugal acompanha os esforços do novo presidente do Montepio, José Félix Morgado, no sentido de corrigir os erros encontrados pela auditoria forense do ano passado e garantir que as transações suspeitas, nomeadamente com indícios de lavagem de dinheiro, são supervisionadas. A investigação visa designadamente a circulação de fundos com origem em Angola, entre o Finibanco Angola e o Montepio.



Em paralelo com esta acusação, o Ministério Público confirma também a investigação de operações financeiras transfronteiriças entre Portugal e Angola, consideradas operações de sensibilidade elevada, e que terão passado pelo Montepio sem serem reportadas, contrariamente ao estabelecido pelas regras de combate ao branqueamento de capitais.



A investigação da Procuradoria-Geral da República decorre de fiscalização desencadeada pelo Ação Sancionatória (DAS) do Banco de Portugal em julho de 2015, paralela à auditoria da Deloitte, e que resultou na acusação por parte da instituição reguladora.



"Situação parecida" com relação entre BES e GES

Nicolau Santos, comentador de assuntos económicos da Antena 1, refere que este tipo de acusações não é inédito, mas não significa que tenham fundamento.



Acionistas do Montepio reúnem-se hoje

“Não quer dizer obviamente que quer o Montepio, quer Tomás Correia ou Almeida Serra tenham, de algum modo, beneficiado ou tentado beneficiar ou proteger esses movimentos financeiros ilícitos”, refere.Para o comentador da rádio pública, o processo terá mais que ver com as debilidades da própria estrutura de gestão do banco, que levaram ao atraso na introdução dos mecanismos.Nicolau Santos refere ainda que o Montepio necessita “desesperadamente” de novas medidas, já que a situação do banco se assemelha, em diversos aspetos, na relação entre o Grupo Espírito Santo e o Banco Espírito Santo, antes da queda da instituição liderada por Ricardo Salgado.Os acionistas do Montepio devem aprovar esta quarta-feira o programa de ação e o orçamento para o próximo ano. O plano de ação propõe-se melhorar os rácios de capital e liquidez, e ainda reduzir os custos do banco.Segundo o documento disponibilizado à CMVM, o objetivo para este ano é "assegurar a sustentabilidade e reforçar os níveis de capital e liquidez".A Caixa Económica Montepio Geral é a principal empresa do Grupo Montepio, tendo apresentado um prejuízo de 67,5 milhões de euros até setembro, um resultado que compara com perdas de 59,5 milhões de euros em igual período de 2015.Desde a entrada da atual administração, liderada por José Félix Morgado, o banco está num processo de reorganização e redução de custos, nomeadamente em custos com pessoal. Em outubro, o Montepio pediu ao Governo o estatuto de empresa em reestruturação, estando prevista para breve a saída de mais trabalhadores.