"Na prática o Novo Banco já pertence ao contribuinte"

O analista económico acredita que a solução de não vender o Novo Banco "a preço de saldo" pode ser "inteligente, sobretudo se a ideia for valorizar, ou esperar até ao momento em que seja possível, por exemplo, colocar parte do capital do Novo Banco em bolsa".



Sobre a CGD Filipe Alves recorda as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa e lembra que mais importante do que trocas de palavras entre administradores e ministros, o importante é zelar pela estabilidade do maior banco do sistema.



"O que e mau é o facto de a Caixa estar à cerca de um ano parada à espera de um rumo".



O processo de recapitalização do banco público já teve inicio. Mário Centeno dava nota de que a nova administração de Paulo Macedo pode ser empossada na próxima semana. A CGD ficará depois à espera de 2,7 mil milhões de euros de dinheiro fresco que deverão fazer parte da segunda fase de recapirtalização que só avança depois da apresentação das contas de 2016... Algo que deverá acontecer apenas em março próximo.