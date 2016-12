Partilhar o artigo Primeiro-ministro garante que os 286 milhões de euros não vão sair dos cofres do Estado Imprimir o artigo Primeiro-ministro garante que os 286 milhões de euros não vão sair dos cofres do Estado Enviar por email o artigo Primeiro-ministro garante que os 286 milhões de euros não vão sair dos cofres do Estado Aumentar a fonte do artigo Primeiro-ministro garante que os 286 milhões de euros não vão sair dos cofres do Estado Diminuir a fonte do artigo Primeiro-ministro garante que os 286 milhões de euros não vão sair dos cofres do Estado Ouvir o artigo Primeiro-ministro garante que os 286 milhões de euros não vão sair dos cofres do Estado