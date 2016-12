Tarifário intermodal Andante tem aumento médio geral de 1,5% em 2017

Lusa 22 Dez, 2016, 18:55 | Economia

A empresa lembra que os títulos Andante, aplicáveis na rede do Metro do Porto, da STCP, dos suburbanos da CP Porto e nos operadores rodoviários privados da Área Metropolitana do Porto não eram aumentados desde 2012 e salienta que "alguns títulos têm aumento zero (...) ou abaixo desse valor médio" de 1,5%, como é o caso da assinatura mensal Z2.

Desta forma, os títulos individuais Z2 mantêm-se nos 1,20 euros, enquanto a assinatura para essas zonas passa de 30,10 para 30,30 euros.

No caso dos títulos Z3, a compra da viagem ocasional vai passar de 1,50 para 1,55 euros, enquanto a assinatura vai aumentar em um euro, de 36 para 37 euros.

Os títulos ocasionais Z4 aumentam de 1,85 para 1,95 euros e os Z5 de 2,30 para 2,35, enquanto o Z6 sobe cinco cêntimos de 2,70 para 2,75.

Já em relação às assinaturas, as Z4 mantêm-se em 47,10 euros, enquanto as Z5 sobem de 56 euros para 57,60 e as Z6 de 65 para 66,90 euros.

Quanto aos tarifários sociais, no escalão Social+ A há um incremento de 10 cêntimos para o título Z2, de 50 cêntimos no Z3, mantendo-se nos 23,55 euros a área Z4.

A Metro do Porto realçou que "com a possibilidade de dedução do IVA (à taxa de 6%) correspondente às assinaturas mensais Andante em sede de IRS, os clientes poderão, em termos líquidos, registar alguma poupança em matéria de despesas com transporte público".