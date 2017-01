Trump nomeia advogado da Bolsa para supervisor da Bolsa

RTP 04 Jan, 2017, 20:21 / atualizado em 04 Jan, 2017, 20:57 | Economia

Segundo o Wall Street Journal, Donald Trump anunciou hoje em Washington a escolha de Jay Clayton, que ainda terá de ser formalizada por ele próprio e ratificada pelo Senado.



Clayton é trabalhava até agora no escritório de advogados Sullivan & Cromwell e foi responsável pela entrada em bolsa do operador chinês da INternet de nome Alibaba. Fora além disso responsável pela compra de partes do falido Lehman Brothers pelo Barclays Bank, bem como pela injecção de dinheiro público no banco de investimento Goldman Sachs.



Trump justificou a escolha com a experiência de Clayton em legislação dos mercados financeiros e considerou que essa experiência lhe servirá para garantir que as empresas se desenvolvam com sucesso e, simultaneamente, cumpram as regras.



Em todo o caso, muitas dessas regras deverão, segundo Trump, ser eliminadas, por constituírem uma camisa de forças que impede o investimento e o livre desenvolvimento da actividade empresarial, segundo comentários recorrentes do próprio Trump e do seu designado secretário de Estado para as Finanças, Steven Mnuchin.



A desregulamentação preconizada por ambos contrasta com um certo apuramento de critérios de fiscalização, na sequência da crise financeira mundial. A até agora supervisora da Bolsa, Mary Jo White, tinha anunciado de forma ostensiva que iria demitir-se no dia da tomada de posse de Trump, 20 de Janeiro.