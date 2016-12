FC Porto prossegue preparação para receção ao Feirense, ainda sem Layún e Otávio

Lusa 28 Dez, 2016, 15:25 | FC Porto

De acordo com a nota publicada no sítio dos `dragões`, o mexicano Layún e o brasileiro Otávio continuam a ser os únicos jogadores indisponíveis na véspera do encontro com o Feirense, marcado para as 19:15 de quinta-feira, no Estádio do Dragão.

Para a preparação do último jogo do FC Porto em 2016, o treinador Nuno Espírito Santo voltou a chamar aos trabalhos da equipa principal, no Olival, em Vila Nova de Gaia, os `bês` Fernando, Inácio, Graça e Rui Pedro.

O plantel portista volta a treinar pelas 10:30 de quinta-feira, novamente no Olival, em Vila Nova de Gaia, à porta fechada, escassas horas antes do início do jogo com o Feirense.

O FC Porto ocupa a segunda posição do grupo B da Taça da Liga, liderado pelo Moreirense, que, na primeira jornada venceu o Feirense, por 2-1. Os `dragões` empataram em casa com o Belenenses (0-0).

Os portistas recebem o Feirense pelas 19:15 de quinta-feira, no Dragão, em jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da Associação de Braga, e encerram a fase de grupos a 03 de janeiro em casa do Moreirense.