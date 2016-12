AC Milan conquista Supertaça de Itália ao bater a Juventus nos penáltis

Lusa 23 Dez, 2016, 19:53 / atualizado em 23 Dez, 2016, 22:10 | Futebol Internacional

Na série de cinco penáltis para cada lado, o AC Milan falhou apenas um, por Gianluca Lapadula, logo no primeiro penálti a favor da sua equipa, enquanto a Juventus falhou dois, o segundo pelo croata Mario Mandzukic e o quinto pelo argentino Paulo Dybala.



A equipa de Turim foi a primeira a marcar, aos 18 minutos, por Giorgio Chielini, na sequência de um pontapé de canto executado pelo médio bósnio Miralem Pjanic, com o central da Juventus a desviar a bola com o pé para o fundo das redes, à entrada da pequena área.



O AC Milan conseguiu restabelecer a igualdade aos 38 minutos, pelo médio Giacomo Bonaventura, com um desvio de cabeça a bater Gianluigi Buffon, após um cruzamento com o pé esquerdo do extremo espanhol Suso.



A equipa milanesa conquistou a sétima Supertaça de Itália do seu historial.