Crystal Palace despede técnico Alan Pardew

Lusa 22 Dez, 2016, 15:56 | Futebol Internacional

"Queria deixar expressa a nossa gratidão ao imenso serviço que o Alan nos prestou, tanto agora como treinador, como anteriormente como jogador", salientou Steve Parish, presidente do clube do sul de Londres.



O dirigente enalteceu a última temporada do Crystal Palace, em especial a presença na final da Taça de Inglaterra, em que acabou derrotada no prolongamento pelo Manchester United (2-1) e após ter estado a vencer até aos 78 minutos.



Em relação ao futuro, o responsável do Crystal Palace explicou que o clube vai aproveitar o período de natal para encontrar "o mais rapidamente possível" uma solução, mas que para já não tem nada a dizer quanto a um eventual substituto.



O Crystal Palace, que perdeu no sábado em casa com o líder Chelsea, é atual 17.º classificado na liga inglesa, um ponto acima da linha de descida de divisão.