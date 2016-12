Ex-selecionador inglês Sam Allardyce contratado pelo Crystal Palace

Lusa 23 Dez, 2016, 21:33 | Futebol Internacional

Allardyce, que assinou um contrato válido para duas épocas e meia, substitui Alan Pardew, que foi despedido devido aos maus resultados, com o objetivo de manter a equipa na 'Premier League' e escalar posições na tabela, uma vez que o clube se encontra um lugar acima da zona de descida.



O técnico de 62 anos abandonou o comando de Inglaterra em setembro, ao fim de 67 dias no cargo, depois de ter sido apanhado num escândalo que envolvia o sistema de transferências em Inglaterra.



Além da seleção inglesa, Allardyce orientou vários clubes britânicos, entre eles o Sunderland, West Ham ou Bolton, entre outros, sendo que nunca treinou uma equipa que descesse com 'Big Sam', como é conhecido, ao comando.



"Estamos muito contentes por conseguir a contratação tão cedo", destacou o presidente do clube londrino, Steve Parish, que destacou o "calibre e experiência" do novo técnico.



O primeiro jogo do Palace com o novo treinador é com o Watford, a 26 de dezembro, no tradicional 'Boxing Day' da liga inglesa.



"Espero trazer alguma alegria já nesta época festiva, mas especialmente no final da temporada", afirmou Allardyce, em declarações ao sítio oficial dos londrinos na Internet.