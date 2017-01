Manchester United soma sexta vitória seguida

Inês Geraldo - RTP 02 Jan, 2017, 19:31 | Futebol Internacional

Parece ser a melhor fase de José Mourinho no banco do Manchester United. Após os quatro triunfos conseguidos no princípio da época e que depois terminaram com uma sucessão de resultados menos bons, a equipa de Old Trafford parece ter encontrado o trilho das vitórias.



Em Londres, frente ao West Ham United, os Red Devils venceram por 2-0, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Premier League. Os tentos do Manchester United só surgiram na segunda parte. Primeiro, por intermédio de Juan Mata, aos 63 minutos, seguindo-se Zlatan Ibrahimovic a pouco mais de dez minutos para o fim do jogo.



O sueco encontrava-se em fora-de-jogo na altura do remate mas mesmo assim o árbitro Mike Dean validou o golo. O antigo capitão da Suécia é por esta altura um dos melhores marcadores da Liga Inglesa, sendo apenas suplantado por Diego Costa, avançado do Chelsea.



Com este triunfo, o Manchester United consegue uma sucessão de seis vitórias nos últimos seis jogos para a Premier League, derrotando Tottenham, Crystal Palace, West Bromwich Albion, Sunderland, Middlesbrough e o West Ham United.



Com este resultado, a equipa de Old Trafford soma 39 pontos, igualando, provisoriamente, o Tottenham que vai defrontar na próxima quarta-feira o Chelsea, líder destacado da Liga Inglesa.