Tottenham trava líder Chelsea e sobe a terceiro na liga inglesa

04 Jan, 2017 | Futebol Internacional

O jovem médio ofensivo britânico Bamidele ‘Dele’ Alli (45+1 e 54 minutos) marcou os dois tentos do dérbi londrino em jogadas muito semelhantes, concluídas de cabeça, conferindo justiça ao resultado e infligindo aos ‘blues’ a terceira derrota no campeonato.



No primeiro golo, sem oposição, atirou para fora do alcance do ‘gigante’ Courtois, enquanto no segundo levou a melhor entre dois contrários, em ambas as situações após cruzamentos de Eriksen, na direita.



O triunfo dos ‘spurs’ dá maior emoção ao campeonato, já que, apesar da derrota, o Chelsea lidera confortavelmente, com cinco pontos sobre o Liverpool (49-45), que na segunda-feira desperdiçou duas vantagens para empatar 2-2 em casa do Sunderland.



O Tottenham conservou o terceiro lugar, em igualdade com Manchester City, com 42 pontos, mais um do que o Arsenal, que nesta ronda empatou 3-3 em casa do Bournemouth, tendo recuperado, nos últimos 20 minutos, de uma desvantagem de 3-0.



Apesar de ter conseguido o sexto triunfo consecutivo na Liga, com 2-0 em casa do West Ham, o Manchester United de José Mourinho é apenas sexto, com 39 pontos.



Na 21.ª jornada, destaque para o Manchester United–Liverpool, enquanto o comandante Chelsea visita o campeão Leicester, uma desilusão na prova, na qual segue em 15.º.