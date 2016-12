Árbitro suspende encontro entre Freamunde e Vizela para data a combinar

Lusa 22 Dez, 2016, 20:17 | Futebol Nacional

O nevoeiro que pairava no estádio do Freamunde teimou em não desaparecer ao final de uma interrupção de 30 minutos e o árbitro decidiu que não existiam condições para a continuidade da partida.



Os restantes 30 minutos do jogo, relativo à 20.ª jornada da II Liga, e o qual o Freamunde vencia por 1-0, com golo de Diogo Ramos, vai ser disputado num dia a combinar por ambas as equipas.



Os membros das duas equipas estão neste momento reunidos para chegar a uma decisão em relação ao dia em que este encontro será retomado.