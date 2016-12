Bruno de Carvalho alvo de um processo disciplinar

Mário Aleixo - RTP 28 Dez, 2016, 09:18 | Futebol Nacional

Em causa declarações do presidente leonino em relação ao seu homólogo do Arouca, após os desaguisados que aconteceram no túnel de acesso aos balneários de Alvalade, no final do jogo Sporting-Arouca, no início de novembro, a contar para a 10ª jornada do campeonato da I liga, de futebol, com tentativas de agressão entre os dois presidentes.



Na origem do processo está uma queixa apresentada por Carlos Pinho, líder dos arouquenses, na sequência das declarações de Bruno de Carvalho, que considerou ofensivas.



Bruno de Carvalho disse em meados de novembro: “Se encontrasse o presidente do Arouca era igual a encontrar um rebanho de ovelhas. Estou perfeitamente calmo perante tudo o que aconteceu. Nasci em Africa e vi búfalos com atitudes mais calmas. O que vi foi uma figura de cabelos brancos a saltar de um lado para o outro, que me insultou e tentou agredir”.



E o presidente leonino ainda acrescentou: “Já percebi que o cigarro eletrónico irrita as pessoas. Também fumo do outro, mas ali dentro não dava muito jeito”.



Na sequência destas afirmações os responsáveis do Arouca fizeram uma participação aos órgãos competentes da FPF que foi atendida.