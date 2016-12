Gonçalo Guedes melhor jovem em outubro e novembro na I Liga

Lusa 23 Dez, 2016, 17:48 | Futebol Nacional

O avançado Gonçalo Guedes, do Benfica, foi eleito o melhor jogador jovem da I Liga portuguesa durante os meses de outubro e novembro, anunciou hoje o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).



O internacional sub-21, que tem sido titular na formação 'encarnada', recolheu 15,75% dos votos e bateu Gelson Martins, do Sporting, que ficou em segundo com 14,59. Nélson Semedo, igualmente do Benfica, arrecadou 12,91.



O vencedor do melhor jogador jovem da I Liga resulta das notas atribuídas pelos três diários desportivo (A Bola, O Jogo e Record), com 60% de 'peso' no resultado final, e da votação realizada no site oficial da SJPF (40%).



Para este prémio, são elegíveis o jogadores portugueses nascidos a partir de 1 de janeiro de 1993.



O galardão será entregue a Gonçalo Guedes ainda a data a designar.