Marinho Peres ansioso para ver o jogo do Restelo

As duas equipas de Lisboa jogam na noite desta quinta feira, no estádio do Restelo, a partir das 21h00, em jogo da 15ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



O antigo treinador de Belenenses e Sporting, em declarações ao jornalista da Antena 1 Nuno Matos, admitiu que no Restelo “o jogo poderá ser complicado para o Sporting”.



O técnico que venceu uma Taça de Portugal ao serviço dos azuis do Restelo recordou que os jogos realizados no estádio do Belenenses se tornam complicados para os adversários, porque se é verdade que o Sporting precisa de dar um salto para recuperar o Belenenses entre os seus adeptos sabe impor-se”.



Marinho Peres só deseja que seja um jogo “fantástico” e que “ganhe o melhor”.



Nesta altura o Sporting atravessa uma fase negativa, mas os azuis também não têm sido felizes nos últimos encontros, com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos no campeonato, ocupando, neste momento, o nono lugar.