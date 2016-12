Pedro Barny na expetativa para o dérbi

As duas equipas de Lisboa jogam na noite desta quinta feira, no estádio do Restelo, a partir das 21h00, em jogo da 15ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



O ex-defesa, em declarações à Antena 1, revelou: “Não sei de que forma o Sporting se vai apresentar mas poderá haver uma ou outra alteração na equipa enquanto o Belenenses tem vindo a crescer e a melhorar”.



Pedro Barny está convicto de que com o decorrer do jogo “o Belenenses poderá tentar explorar alguma ansiedade do adversário”.



O facto do desafio se realizar no estádio do Restelo poderá ser um fator acrescido de dificuldade para a equipa do Sporting”, rematou o antigo defesa.