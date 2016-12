Projeto de Bruno de Carvalho foi subvertido

Mário Aleixo - RTP 28 Dez, 2016, 12:28 | Futebol Nacional

O ex-dirigente leonino marcou presença na apresentação da candidatura de Pedro Madeira Rodrigues à presidência do Sporting, na terça feira, no Hotel Radisson Blu, em Lisboa.



No final, em declarações ao jornalista Nuno Matos, confirmou que apoia o candidato e explicou que o atual modelo de Bruno de Carvalho “está esgotado e é preciso dar um novo rumo ao Sporting, Votamos num projeto e foi subvertido”.





Na opinião de Rui Morgado o Sporting deve viver com os recursos que tem, fazer contratações cirúrgicas e investir na formação.Mas o que acontece, na opinião do ex-diretor leonino, é o inverso: “Gastamos o que não temos, já não investimos na formação e as contratações cirúrgicas são uma por mês”.Sobre as contas do clube e da SAD o panorama, segundo Rui Morgado, não é mais animador: “O ano passado tivemos 32 milhões de euros negativos e este ano pelas contas que foram apresentadas o resultado será igualmente negativo”.O que Bruno de Carvalho e seus pares fizeram na ideia do antigo dirigente foi: “Fomentar a divisão, implementar a guerrilha interna e externa que só gasta tempo, energia e dinheiro e não pode dar bons resultados”.A propósito da continuidade do treinador Jorge Jesus à frente da equipa o apoiante do novo candidato foi claro: “Os contratos são para cumprir. Jorge Jesus já ganhou uma supertaça e ainda tem muito para ganhar este ano”.Rui Morgado admitiu que não haverá mais candidatos às eleições de março e que as pessoas se irão congregar à volta da candidatura de Pedro Madeira Rodrigues.Em 2015 o vice-presidente da assembleia geral da Sporting SAD, Rui Morgado, demitiu-se do cargo que ocupava devido a uma divergência com Bruno de Carvalho.Na carta enviada ao presidente da assembleia geral da Sporting SAD, Rui Morgado justificava a sua demissão após uma divergência com Bruno de Carvalho.Segundo foi tornado público na altura Rui Morgado terá questionado o presidente do Sporting sobre uma lista que andava a circular na internet intitulada ‘O lado negro do Sporting – Os 6 apóstolos’, cuja origem seria o próprio clube e que continha nomes de seis sportinguistas vistos como ‘persona non grata’ pela atual direção.Uma dessas pessoas seria Miguel Morgado, diretor de comunicação no mandato de Godinho Lopes, e irmão de Rui Morgado. A respostas dada pelo líder leonino não terá sido “simpática” o que levou o jurista a colocar um ponto final na sua ligação ao clube.