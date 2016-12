Quinas de Ouro juntam treinadores e jogadores

Mário Aleixo - RTP 28 Dez, 2016, 11:43 | Futebol Nacional

O troféu Quinas de Ouro, que premeia os melhores do futebol, futsal e futebol de praia, passará a ser atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol, Associação de Treinadores e Sindicato de Jogadores, segundo o protocolo assinado esta quarta feira em Lisboa.



O denominado troféu Quinas de Ouro, que distingue os agentes desportivos portugueses, clubes e instituições que obtenham resultados meritórios ou dignifiquem de alguma forma o futebol, futsal ou futebol de praia, era até agora da exclusiva responsabilidade da FPF.



Opiniões convergentes



"É com muito orgulho que nos associamos a esta iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol, que não nos surpreende, tendo em conta o excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo presidente Fernando Gomes e a sua equipa", referiu o presidente da Associação de Treinadores, José Pereira.



Ainda de acordo com José Pereira, "a ANTF pode dar um importante contributo para este Troféu Quinas de Ouro", a atribuir conjuntamente pelas três entidades envolvidas, "que tanto significa para treinadores e jogadores".



O presidente do Sindicato de jogadores (SJPF), Joaquim Evangelista, considerou que "as Quinas de Ouro são um momento que celebra o melhor do futebol português e o sindicato orgulha-se de fazer parte desta iniciativa, podendo eleger, neste âmbito, o melhor onze masculino e feminino do ano".



"A Federação Portuguesa de Futebol distingue, em boa hora, o mérito e o valor dos que mais se destacaram ao longo da época desportiva. Aceitar o desafio da FPF para apoiar esta iniciativa e fazer parte da família do futebol são sinónimo da responsabilidade que nos move", afirmou o presidente do SJPF.



Os galardoados das Quinas de Ouro, que teve a primeira edição em janeiro de 2015 e que terá a segunda em março de 2017, serão eleitos por votação de treinadores, jogadores e adeptos. Na cerimónia serão também premiados os árbitros mais bem classificados no final da época 2015/16.