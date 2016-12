Rodrigo Battaglia regressa ao Sp. Braga

Mário Aleixo - RTP 23 Dez, 2016, 09:54 / atualizado em 23 Dez, 2016, 09:55 | Futebol Nacional

O futebolista argentino Rodrigo Battaglia, que na quinta-feira realizou o último jogo ao serviço do Desportivo de Chaves, dado regressar em janeiro ao Sp. Braga, disse estar "triste" por deixar um "grupo fantástico".



No final do encontro entre o Desportivo de Chaves e Estoril-Praia, da 15ª jornada da I Liga de futebol, que os transmontanos venceram por 1-0, o médio, de 25 anos, surgiu na sala de imprensa com o capitão da equipa, Nélson Lenho, para se despedir do emblema azul-grená.



"Estou triste por deixar este grupo fantástico e este clube com estes adeptos. Desde o primeiro dia que me senti muito feliz aqui e nunca me faltou nada", afirmou, emocionado.



Apesar de assumir estar triste por ir embora, Battaglia frisou estar "igualmente feliz", porque o seu regresso ao clube minhoto é um passo na carreira.



E acrescentou: "Vivo o dia-a-dia. O futebol é dinâmico e tenho de obedecer e ir para lá (Braga)".



O argentino revelou que vai seguir o Desportivo de Chaves "sempre", deixando uma palavra de agradecimento aos adeptos, colegas e equipa técnica.



"Aqui fui feliz e onde se é feliz sempre se quer voltar", realçou.



Um percurso para recordar



Battaglia estava emprestado ao Desportivo de Chaves, clube de onde provém Jorge Simão, ex-técnico do emblema azul-grená e agora nos bracarenses.



O argentino chegou a Braga em 2013/14 e, na época seguinte, foi emprestado ao Moreirense, tornando-se agora o primeiro reforço de inverno dos bracarenses.



No final da partida de quinta-feira à noite, o jogador exibiu uma camisola com a mensagem "Obrigada, GD Chaves", abraçando adeptos, colegas e responsáveis do clube.



Acompanhando Battaglia, o capitão do Desportivo de Chaves assumiu que a sua ida para o Braga é uma "perda muito grande".



Além disso, agradeceu-lhe ainda todo o trabalho realizado em prol da equipa, desejando-lhe felicidades.



"Além de um enorme jogador é uma excelente pessoa", salientou.