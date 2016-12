Rui Patrício falha Restelo

Lusa 22 Dez, 2016, 16:09 / atualizado em 22 Dez, 2016, 16:09 | Futebol Nacional

Desde que Jesus assumiu a liderança dos 'leões', Patrício foi sempre titular nos jogos para o campeonato e levava um registo de 48 jogos consecutivos. O guardião português não falhava um encontro da I Liga desde a 34.ª e última ronda da época 2014/15, quando a equipa ainda era comandada por Marco Silva.



De acordo com o boletim clínico do emblema da Alvalade, o internacional luso está com um estiramento na face posterior da coxa esquerda e não poder atuar esta noite no Estádio do Restelo.



Também devido a lesão, mas com um problema muscular na coxa direita, o central Rúben Semedo vai igualmente falhar o dérbi lisboeta.



Em relação à convocatória do encontro da última jornada com o Sporting de Braga (0-1), Jesus fez entrar Paulo Oliveira, Jefferson e Castaignos e deixou o brasileiro André de fora. Spalvis, Markovic e Schelotto continuam ausentes devido a lesão.



O Belenenses-Sporting está agendado para as 21:00 e terá arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.





Lista dos 19 convocados:



- Guarda-redes: Beto e Jug.



- Defesas: Ricardo Esgaio, Coates, Jefferson, João Pereira, Zeegelaar, Paulo Oliveira e Douglas.



- Médios: Adrien, Joel Campbell, Bryan Ruiz, Bruno César, William Carvalho, Elias e Gelson Martins.



- Avançados: Bas Dost, Alan Ruiz e Castaignos.