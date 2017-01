Seleção nacional de futsal defronta Rússia a 27 e 29 de janeiro

Lusa 04 Jan, 2017, 18:14 / atualizado em 04 Jan, 2017, 18:14 | Futsal

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) indicou que as partidas contra os atuais vice-campeões do mundo terão lugar no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, no Seixal.



Quarto classificado no Campeonato do Mundo de 2016, Portugal defronta a Rússia pela nona vez, num historial em que contabiliza quatro vitórias, dois empates e duas derrotadas.



Portugal integra o Grupo 4 de qualificação para o Europeu de 2018 juntamente com a Roménia e a Finlândia e ainda o vencedor do Grupo C da fase preliminar (Letónia, Arménia, Estónia e Alemanha).



Os jogos do grupo decorrem entre 5 e 7 de abril, na cidade romena de Calarasi.