Administração Obama ultima sanções a Moscovo por interferência nas eleições

Andreia Martins - RTP 28 Dez, 2016, 12:03 / atualizado em 28 Dez, 2016, 14:11 | Mundo

Com o tique-taque do relógio cada vez mais audível nos corredores da Casa Branca, o atual Presidente apressa um pacote de medidas que têm em vista a punição da Rússia pela interferência na campanha eleitoral de 2016. O Washington Post revelava na terça-feira que a administração está a ultimar um conjunto de sanções económicas e diplomáticas dirigidas a Moscovo. Os responsáveis ouvidos pelo jornal revelam ainda que esta operação poderá também incluir um conjunto de ciber-operações secretas.



Em causa está a intromissão da Rússia na eleição presidencial norte-americana que ditou a vitória do candidato republicano Donald Trump. Organizações do Partido Democrático e membros da campanha de Hillary Clinton, incluindo a própria candidata, foram o alvo escolhido por hackers russos, que conseguiram destapar documentos e e-mails privados, revelados posteriormente pela Wikileaks.



Washington considera que esta ação deliberada, que se estendeu ao longo de vários meses, teve como objetivo prejudicar a credibilidade e resultado eleitoral da adversária de Donald Trump, um candidato mais próximo e influenciável pelo Kremlin, nas eleições de 8 de novembro.

Lei de 2015 contra ciberataques

As características deste pacote de medidas que visam retaliar a atuação russa são ainda desconhecidas, mas podem ser apresentadas ainda antes do final do ano, segundo revelaram os responsáveis, que confirmaram sob anonimato a oficialização das sanções.



Segundo o jornal Washington Post, a lei aprovada por Obama em 2015, que prevê uma ação executiva do Presidente em caso de ciberataque a uma infraestrutura considerada “crítica” - por exemplo os sistemas de eletricidade ou de transportes -, não se aplica neste caso. Para incluir a intromissão dos hackers no escrutínio, o sistema eleitoral teria de passar a fazer parte das “infraestruturas críticas” previstas pela legislação.



Essa legislação prevê desde o congelamento de ativos nos Estados Unidos ou mesmo de proibição da entrada em território norte-americano de hackers que tenham atacado infraestrutura cruciais dos Estados Unidos. Alguns analistas assumem que os sistemas eleitorais e estruturas partidárias caberiam dentro do chapéu “instalações governamentais”. Provocação russa

Ainda em outubro, durante a campanha eleitoral, o Departamento de Segurança Interna e o diretor Nacional de Informação (DNI) acusaram formalmente a Rússia de planear os ciberataques. Já no início de dezembro, depois de conhecidos os resultados da eleição, o FBI também acusou Moscovo de intromissão, na sequência da avaliação da CIA, que confirmava o envolvimento direto de hackers russos e do próprio Kremlin.



Há cerca de duas semanas, Barack Obama prometeu uma retaliação por parte dos Estados Unidos à interferência russa. “Quando um governo estrangeiro tenta influenciar a integridade das nossas eleições, temos de agir. E nós vamos agir, num momento e num lugar à nossa escolha”, declarou o Presidente numa entrevista à NPR.



Ainda antes, Obama tinha anunciado uma investigação aprofundada pela mão dos serviços de inteligência norte-americanos à interferência da Moscovo na eleição. Na altura, o porta-voz do Presidente negava qualquer intenção de alterar ou de colocar em causa o resultado eleitoral.



Não terá sido essa a interpretação de Vladimir Putin. Numa conferência de imprensa em Moscovo na passada sexta-feira, o Presidente russo acusou a atual administração e a liderança do Partido Democrático de culparem “os seus fracassos” em fatores externos e que deveria saber como “perder com dignidade”.



Putin desmentiu ainda as acusações que apontam o Kremlin como aliado preciso de Trump na vitória de novembro. “Essas acusações explicam os problemas sistémicos da atual administração”, declarou.

Leis à prova de Trump

Não se conhecem ainda os pormenores destas sanções a serem anunciadas em breve, mas sabe-se que a atual administração reúne todos os esforços para fazer com que qualquer ação tomada seja dificilmente revertível pelo Presidente eleito.

“Parte do objetivo é ter a certeza que de que temos o máximo de registos públicos ou comunicações ao Congresso, para que seja difícil voltar atrás”, disse um dos responsáveis.



Analistas ouvidos pelo Washington Post referem que esta ordem executiva tem como propósito não só a punição, mas também um aviso.



“Por muito que esteja preocupado com o que aconteceu nesta eleição, estou também preocupado com o que o que nos vai acontecer no futuro. Estou convencido que a Rússia ou outros países poderão pensar: ‘Isto correu muito bem em 2016, portanto é para continuar. E nós temos eleições de dois em dois anos”, referiu um segundo responsável da administração, em declarações ao jornal.