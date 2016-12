Ameaça de bomba obriga a aterragem de emergência em Praga

Um homem ameaçou detonar um engenho explosivo a bordo. O piloto contactou a torre de controlo mais próxima do trajecto que fazia no caso a do aeroporto da capital checa.



Pediu para fazer uma aterragem de emergência e solicitou a presença de brigadas anti-terrorismo.



As autoridades checas detiveram o homem. Fizeram uma vistoria ao aparelho mas não confirmaram se efectivamente existia ou não uma bomba a bordo. Nao há registo de feridos.



O avião fazia a ligação entre Espanha e Varsóvia. A aterragem de emergência no aeroporto de Praga, não afectou o tráfego aéreo no local.