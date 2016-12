Autoridades russas reconhecem operação histórica de doping

RTP 28 Dez, 2016, 11:15 / atualizado em 28 Dez, 2016, 11:15 | Mundo

Durante vários dias de entrevista ao jornal norte-americano, a diretora-geral da agência anti-doping da Rússia, Anna Antseliovich, admitiu a existência de um sistema, a grande escala, de utilização de estimulantes, narcóticos, esteróides e outras substâncias, para melhorar o desempenho dos atletas. No entanto, negou qualquer envolvimento por parte do Estado.



"A conspiração institucional" que Antseliovich descreve contou com a ajuda de funcionários de laboratório, um vice-ministro e inclusive membros do serviço de segurança federal, realçando que a rede de dopagem não foi promovida pela elite estatal, nomeadamente Vladimir Putin e os seus associados.



Segundo um relatório elaborado pelo jurista canadiano Richard McLaren, a pedido da Agência Mundial Antidopagem, a operação russa alcançou mais de mil atletas em 30 atividades desportivas, nos Jogos Olímpicos de Verão em Londres de 2010 e nos de Inverno em Sochi de 2014.

"A Rússia nunca teve as oportunidades que foram dadas a outros países", esclareceu Smirnov durante a entrevista ao New York Times.



O documento foi divulgado em duas partes distintas: a primeira em Julho, que resultou na expulsão da Rússia das competições de provas de Atletismo nos Jogos do Rio de Janeiro e da equipa paraolímpica do Comité Paraolímpico Internacional, e a segunda no ínicio deste mês.