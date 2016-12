China pede à UE para eliminar medidas contra importação de painéis solares

Lusa 23 Dez, 2016, 07:35 | Mundo

"A UE deve acabar o mais rápido possível com as medidas contra os painéis fotovoltaicos para que este mercado volte ao normal", disse Wang Hejun, responsável do escritório de medidas comerciais perante a Organização Mundial do Comércio (OMC) no Ministério de Comércio chinês.

Wang, citado pela agência oficial chinesa Xinhua, insistiu que a continuidade das medidas `antidumping` da UE contra os painéis chineses vai prejudicar a própria União assim como os esforços mundiais contra as alterações climáticas e as empresas chinesas.

Esta petição chinesa ocorre depois de a Comissão Europeia ter proposto esta semana estender durante dois anos as medidas `antidumping` contra os painéis solares chineses, que foram aprovadas há mais de três anos, depois de concluir que Pequim subsidiou de forma incorreta os produtores.

A proposta de Bruxelas deverá ser aprovada em março.