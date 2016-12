Conselho de Segurança vota resolução de cessar-fogo na Síria

O texto proposto por Moscovo apela também ao acesso "rápido, seguro e livre" da ajuda humanitária a todo o território sírio.



O projecto de resolução foi elaborado antes das futuras negociações previstas para o final de janeiro no Cazaquistão.



O acordo refere o restabelecimento dos contactos para conseguir uma solução política que ponha fim à guerra civil na Síria.



Por outro lado, manifesta esperança que a reunião no final de janeiro entre o Governo e a oposição da Síria na capital do Cazaquistão, Astana, seja "uma parte importante do processo político" liderado pelos sírios e "facilitado pelas Nações Unidas".



A Rússia e a Turquia apoiam fações diferentes no conflito sírio e mediaram um acordo de cessar-fogo entre forças rebeldes e pró-governamentais que foi anunciado esta semana e entrou em vigor na sexta-feira.



Os dois países fizeram circular uma proposta de resolução entre os membros do Conselho de Segurança da ONU na quinta-feira à noite, segundo a agência de notícias AP.



Depois de algumas discussões, na sexta-feira, o embaixador russo nas Nações Unidas, Vitaly Churkin, enviou um texto final e pediu para ser votado hoje, apelando ao apoio dos membros do Conselho de Segurança, escreve ainda a AP.



O cessar-fogo está a ser respeitado em 90% das zonas incluídas na trégua, segundo o diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdelrahman, em declarações à agência noticiosa espanhola EFE.



Segundo Rami Abdelrahman, cerca de 20 horas depois do início do cessar-fogo, que começou às 00:00 locais de sexta-feira (22:00 de quinta-feira em Lisboa), a calma prevalecia na maioria das zonas em que existem forças da oposição armadas.



O OSDH registou violações do cessar-fogo por parte dos rebeldes na província de Deraa (região sul da Síria). Em relação às forças leais ao regime sírio, a organização não-governamental (ONG) indicou que foram verificadas violações da trégua nas províncias de Damasco, Hama e Idleb.



As autoridades sírias não se pronunciaram sobre estes ataques, nem denunciaram, até ao momento, qualquer incumprimento do acordo de cessar-fogo por parte das fações rebeldes.



O cessar-fogo acordado na Síria tem como objetivo preparar o caminho para a nova ronda de negociações de paz prevista para finais de janeiro em Astana.



Com Lusa