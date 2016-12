Partilhar o artigo Elite russa marca presença no funeral do embaixador abatido na Turquia Imprimir o artigo Elite russa marca presença no funeral do embaixador abatido na Turquia Enviar por email o artigo Elite russa marca presença no funeral do embaixador abatido na Turquia Aumentar a fonte do artigo Elite russa marca presença no funeral do embaixador abatido na Turquia Diminuir a fonte do artigo Elite russa marca presença no funeral do embaixador abatido na Turquia Ouvir o artigo Elite russa marca presença no funeral do embaixador abatido na Turquia