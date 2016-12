Exército da Síria anuncia reconquista total de Alepo

RTP 22 Dez, 2016, 18:35 / atualizado em 22 Dez, 2016, 21:18 | Mundo

“O comando-geral das Forças Armadas anuncia o regresso da segurança a Alepo depois da sua libertação do terrorismo e dos terroristas e da saída dos que ali permaneciam”, refere o comunicado do exército.



As Forças Armadas apontam ainda que “esta vitória representa uma reviravolta estratégica” na “guerra contra o terrorismo” e “sublinha a capacidade do exército sírio e dos seus aliados vencerem a batalha contra os grupos terroristas”.

Reportagem de Ricardo Alexandre, Sara Cravina

ONU aprova resolução

As forças leais ao regime de Bashar al-Assad consideram que estão assim criadas “as bases de uma nova fase de caça ao terrorismo em todo o território da República Árabe da Síria”.O anúncio formal chegou pouco depois de a televisão pública síria ter anunciado que a última caravana de rebeldes e civis tinha já saído do leste de Alepo, reduto rebelde desde a intensificação dos bombardeamentos.A Assembleia-Geral das Nações Unidas aprovou entretanto a criação de um grupo de trabalho responsável por preparar os processos de crimes de guerra cometidos na Síria.A resolução é contestada por Damasco, que denuncia a ingerência em questões internas. A resolução contou com a luz verde de 105 países, 52 abstenções e 15 votos contra, entre eles os da Rússia e do Irão.O conflito na Síria teve início em 2011. Já fez mais de 310 mil mortos e obrigou à fuga de metade da população do país.