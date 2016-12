Israel retalia contra Nova Zelândia e Senegal por resolução da ONU contra colonatos

Lusa 24 Dez, 2016, 16:39 | Mundo

Segundo fontes do Governo israelita, que pediram para não ser identificadas, Israel também suspendeu uma visita do ministro dos Negócios Estrangeiros do Senegal e o primeiro-ministro israelita, Benjamín Netanyahu, ordenou a suspensão de toda a ajuda e cooperação israelitas ao Senegal.

A visita do chefe da diplomacia senegalesa, Mankeur Ndiaye, estava prevista para o próximo mês de janeiro.

As fontes disseram que se trata de uma primeira reação à inciativa tomada pela Nova Zelândia e pelo Senegal para apresentar a proposta votada no Conselho de Segurança, depois do Egito ter retirado o projeto original um dia antes.

À Nova Zelândia e Senegal juntaram-se na iniciativa a Malásia e a Venezuela, estes dois últimos países com os quais Israel não tem relações diplomáticas.

A resolução, que provocou a indignação de Netanyahu, em particular porque não foi vetada pelos Estados Unidos, que se absteve, foi aprovada com 14 votos a favor e nenhum contra.

O texto adotado na sexta-feira exorta Israel a "cessar imediata e completamente qualquer atividade de colonização em território palestiniano ocupado, incluindo Jerusalém Oriental".

