Os colaboradores do Jardim Zoológico têm algumas técnicas que os ajudam neste trabalho.



Para contar os peixes servem-se da máquina fotográfica. A imagem fixa ajuda a que não contem o mesmo peixe mais do que uma vez. Já no caso dos pinguins, optam por ver quantos são na hora de lhes dar de comer, quando eles se põem todos em fila.



A contagem anual dos animais é obrigatória nos jardins zoológicos ingleses, sob pena de perderem a licença de funcionamento.



No Jornalíssimo desta semana destaque também para a proibição do comércio de marfim na China.



Com esta medida tomada pelo governo chinês vai evitar-se a morte de entre 20 a 30 mil elefantes por ano, vítimas de caça furtiva, destinada ao tráfico de marfim.



Associações ambientalistas lutaram durante anos para que o comércio de marfim terminasse, alertando para o risco de extinção dos elefantes. A WWF já se congratulou com o que designa por "decisão histórica".



O marfim, proveniente dos dentes dos elefantes, é conhecido por "ouro branco" e comprado por muitos chineses, que o ostentam, em jóias ou objetos decorativos, como símbolo de riqueza. Um quilo de marfim pode chegar a custar 1000 euros.



A proibição do comércio de marfim na China vai implicar o fecho de inúmeras lojas que se dedicam à venda do material, bem como de oficinas onde o marfim é trabalhado e transformado em objetos vários.



31 de março é a data limite dada para que as empresas chinesas ligadas a estas atividades fechem portas.



O comércio internacional de marfim é proibido desde 1989. Mas a permissão de venda em mercados internos tem alimentado o tráfico de dentes de elefante.



Entre 2007 e 2014, a população de elefantes que habita as savanas africanas sofreu um decréscimo de 30%, segundo dados da CITES, a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção. Restarão apenas entre 40 a 50 mil exemplares.



Nesta edição do Jornalíssmo é possível ainda ficar a conhecer o mais novo órgão do corpo humano: o mesentério.



Esta parte do peritoneu que sustenta, em especial, o intestino delgado, é uma membrana conhecida desde pelo menos o século XVI. Leonardo Da Vinci estudou-o. A questão é que, até agora, o mesentério era visto como uma estrutura fragmentada do aparelho digestivo.



Depois de vários anos de investigação, uma equipa irlandesa, do 'Hospital Universitário de Limerick', vem demonstrar que o mesentério deve ser reconhecido como órgão.



Uma das condições para um órgão ser visto como tal é ter uma estrutura contínua e foi isso que a equipa dirigida pelo médico J. Calvin Coffey demonstrou.



Perceber qual é exatamente a função deste órgão pode ajudar a saber mais sobre as doenças que afetam o aparelho digestivo e, logo, sobre como tratá-las de uma forma mais rápida e menos invasiva.